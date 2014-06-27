В Одесі 3-метрова хвиля невідомого походження спричинила травмування шістьох осіб

В Одесі після того, як пляж накрила триметрова хвиля невідомого походження, до лікарні доставлено шістьох осіб.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Майя Гринько, за уточненими даними на пляжі Чорноморка через хвилю постраждали шість осіб: четверо дітей і двоє дорослих.

«У всіх – незначні ушкодження», - заявила Гринько, додавши, що про наявність важких травм у постраждалих їй нічого невідомо.

Разом з тим, за неофіційними даними, деякі з постраждалих одержали переломи кінцівок.

За словами очевидців, появі хвилі передував звук, схожий на гучне клацання. У море змито речі відпочивальників, перевернуто шезлонги, деякі пляжні меблі зламано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, о 12.50 в Одесі в Чорноморці 3-метрова хвиля невідомого походження змила з пляжу в море 15 людей, які потім вибралися на берег.

Помічник начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Майя Гринько повідомила, що, хвиля пішла в бік Іллічевська. Вона також додала, що причина виникнення гігантської хвилі з'ясовується.