До Святогірська для переселенців доставлено понад 15 тонн медикаментів і продуктів харчування

До Святогірська Донецької області активісти громадської організації «Фонд «Українська перспектива» доставили більш як 15 тонн медикаментів і продуктів харчування для переселенців із зони конфлікту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, ця гуманітарна допомога передана до соціальних установ міста, де перебувають діти з матерями зі Слов'янська, Краматорська і Красного Лиману, зокрема, до обласного дитячо-молодіжного комплексу «Перлина Донеччині», дитячої установи оздоровлення «Супутник» і в санаторного центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто».