Харчування у фаст-фудах шкодить здоров'ю дітей

Маленькі діти 3-5 років, які розпізнають логотипи ресторанів фастфуду, частіше мають проблеми з вагою. Як показало дослідження Мічиганського університету, здатність згадати назви марок газованої води і шкідливих продуктів була також пов'язана з ожирінням, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Був проведений експеримент: дітям показували логотипи компаній, що займаються шкідливими продуктами харчування. Потім дітям роздали зображення їжі, упаковки і героїв мультиків. Треба було з'єднати зображення з відповідними логотипами. Виявилося, деякі діти чудово орієнтувалися в світі брендів. І чим краще дитина розпізнавала їх, тим вищим був ризик ожиріння.

Виходить, просто вводячи в раціон корисні продукти і забезпечуючи належний рівень фізичного навантаження, з ожирінням впоратися не вдасться. У мозок вже вписані основи поведінки, зав'язані на брендах. Не секрет, що левову частку інформації про їжу дитина отримує з телевізора. І це небезпечніше, ніж саме час, проведений перед ТВ. У дітей розвивається своє уявлення про їжу. Навіть в самому юному віці вони можуть встановити значення їжі для себе. Дитина досить швидко розуміє, що подобається і що не подобається в їжі. Ці переваги залишаються з неї на все життя.