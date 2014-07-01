У Чернігівській області оздоровлять дітей, які постраждали від отруєння у пришкільному таборі

У Чернігівській області за бюджетні кошти оздоровлять дітей, які постраждали від отруєння у пришкільному таборі "Веселка" у селищі Носівка.

Як повідомила директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації Оксана Сердюк, районна влада прийняла рішення направити усіх 16 дітей в оздоровчий заклад за бюджетні кошти. Діти відпочиватимуть у селі Салтикова Дівиця Куликівського району.

Як уточнили у прес-службі прокуратури області, в кримінальному провадженні, відкритому за фактом масового отруєння дітей, триває розслідування. Проте до дисциплінарної відповідальності вже притягнуто директора школи, керівника пришкільного табору та провідного спеціаліста відділу освіти Носівської РДА.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 10 учнів, які відпочивали у пришкільному таборі, були доставлені до Носівської районної лікарні з ознаками отруєння. Носівський районний відділ УМВС України в області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

До 18 червня кількість постраждалих зросла до 20 осіб, у тому числі 16 дітей. Причиною масового отруєння став сальмонельоз, а джерелом його поширення – кухар. Виникнення спалаху інфекції спричинило порушення санітарно-гігієнічних вимог, технологічних правил при приготуванні страв та дезінфекційного режиму на харчоблоці.

Станом на 27 червня усіх постраждалих виписали з лікарні.