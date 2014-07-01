У Львові 45% облаштованих водних джерел забруднені кишковою паличкою

У Львові 45% облаштованих водних джерел забруднені бактеріями групи кишкової палички.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Львівської міської ради такими є результати досліджень Львівського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України.

Як зазначається у повідомленні, львівський міський відділ Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» у 2014 році провів дослідження 22 проб води з каптажів-джерел. За мікробіологічними показниками, 45% проб води не відповідають вимогам санітарного законодавства. Вони забруднені бактеріями групи кишкової палички.

У місті Львові каптажі-джерела знаходяться у Стрийському парку, парку «Залізні води», в лісопарку «Погулянка». Окрім того, джерела розташовані на вулицях Замковій, Шевченка, Б. Хмельницького, 24 (біля бази відпочинку «Винниківське озеро»), Незалежності, Львівській.

Варто зазначити, що львів'яни активно споживають для власних харчових потреб воду з каптаж-джерел міста.

Довідка УНІАН. Каптаж-джерело – це інженерна водозабірна споруда, призначена для збирання джерельної води в місцях її виходу на поверхню.