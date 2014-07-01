На Львівщині двоє осіб постраждали від укусів змій
За минулі вихідні під час збору грибів та ягід на території Сколівського району
На Львівщині за минулі вихідні під час збору грибів та ягід на території Сколівського району двоє місцевих жителів постраждали від укусів змій.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 29 червня о 22.50 до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні було госпіталізовано 72-річну жительку села Тернавка Сколівського району, яка під час збирання ягід в лісі отримала укус змії в кисть правої руки.
30 червня о 16.45 до реанімаційного відділення Сколівської лікарні було госпіталізовано 25-річного жителя селища Славське Сколівського району, який під час збирання грибів в лісі отримав укус змії в ліву гомілку.
Як зазначається у повідомленні. стан обох постраждалих на 6.00 1 липня – середньої тяжкості.
Як повідомляв УНІАН, 28 червня у райцентрі Сколе на Львівщині 11-річний хлопчик постраждав від укусу змії під час перебування на дитячому майданчику. Стан потерпілої дитини на 6.00 ранку вівторка, 1 липня, є важким.