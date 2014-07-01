У Сумах за останній тиждень до лікарень звернулося 44 переселенці зі сходу

У Сумах за останній тиждень до лікувальних установ звернулося 44 особи зі східних областей України, що майже вчетверо більше, ніж за три попередні тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник міськвідділу охорони здоров'я Ольга Братушка сьогодні на апаратній нараді в мерії.

«До лікувальних установ міста минулого тижня звернулося 44 переселенці з Донецької та Луганської областей. Зокрема 34 дорослих: 28 – з приводу лікування і шестеро – з приводу медогляду. Також звернулися 10 дітей: семеро – з приводу лікування і троє дітей – це медогляд для вступу до навчальних установ», – поінформувала начальник міськвідділу.

Братушка також нагадала, що за три попередні тижні до сумських лікарень звернулося всього 12 осіб зі східних областей України.