В Одесі пройде акція з виявлення раку молочної залози

У Одесі співробітниці ЗМІ та дитбудинків можуть пройти безкоштовну діагностику - ультразвукове дослідження - на виявлення можливого раку молочної залози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила координатор проекту «Будьмо здорові разом», представник Громадського союзу «Міжнародний клуб лікарів і фармацевтів» Тамара Тачинська.

За її словами, в рамках проекту «Будьмо здорові разом» 1-12 липня планується обстежити понад 800 мешканок Одеси вищеназваної сфери діяльності.

Мета акції - звернути увагу жінок на серйозність захворювання раком та інформування про запобігання можливого онкологічного захворювання.

«Виявлення раку на ранніх термінах значно покращує результати лікування і збільшує шанси на повне одужання», - сказала Тачинська.

Вона не виключає, що в перспективі до участі в подібних соціальних проектах вдасться залучити жінок також інших професій.

Як зазначив завідувач мамологічним діагностичним центром Одеського обласного онкологічного диспансеру Іван Лук'яненко, Одеський регіон (разом з Києвом) займає перше місце в Україні щодо захворювання на рак молочної залози.

Так, з 16 тис випадків даного захворювання, зареєстрованих в Україні за 1 рік, приблизно 1 тис припадає на Одеський регіон.