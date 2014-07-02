У Львові вперше за 20 років зареєстрований випадок захворювання людини на теніаринхоз

У місті Львові минулого тижня вперше за останні 20 років був зареєстрований випадок захворювання на теніаринхоз (кишківний паразит – бичачий ціп'як).

Про це повідомили УНІАН у Львівському обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби України.

Як зазначається у повідомленні, причиною захворювання стало вживання м'яса, яке було придбане на ринку міста, і вжите без належної термічної обробки.

Довідка УНІАН. Біогельмінтози - захворювання, спільні для людей і тварин. Найпоширеніші з них – це теніаринхоз та теніїдоз (бичачий та свинячий ціп'яки). Бичачий ціп'як паразитує в кишківнику людини і досягає довжину 4-10 м. Інкубаційний період захворювання – близько шести місяців.

Групу ризику на захворювання ціп'яком становлять працівники боєнь та ковбасних цехів, кухарі та домогосподині, які куштують сирий фарш при приготуванні їжі.