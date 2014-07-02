У Львові вперше за 20 років зареєстрований випадок захворювання людини на теніаринхоз

10:43, 02 липня 2014
Новини регіонів
0
Фото: УНИАН

У місті Львові минулого тижня вперше за останні 20 років був зареєстрований випадок захворювання на теніаринхоз (кишківний паразит – бичачий ціп'як).

Про це повідомили УНІАН у Львівському обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби України.

Як зазначається у повідомленні, причиною захворювання стало вживання м'яса, яке було придбане на ринку міста, і вжите без належної термічної обробки.

Довідка УНІАН. Біогельмінтози - захворювання, спільні для людей і тварин. Найпоширеніші з них – це теніаринхоз та теніїдоз (бичачий та свинячий ціп'яки). Бичачий ціп'як паразитує в кишківнику людини і досягає довжину 4-10 м. Інкубаційний період захворювання – близько шести місяців.

Групу ризику на захворювання ціп'яком становлять працівники боєнь та ковбасних цехів, кухарі та домогосподині, які куштують сирий фарш при приготуванні їжі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter