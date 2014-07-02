У Житомирі з харчовим отруєнням до лікарні госпіталізовано 11 осіб

У Житомирі 29 червня – 1 липня до інфекційного відділення лікарні №1 з попереднім діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція» було госпіталізовано 11 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Серед них – 9 студентів, які 27 червня святкували випуск в одному із розважальних комплексів міста. Ще 1 особа була присутня на весіллі в тому ж комплексі. Також серед госпіталізованих – кухар, який брав участь у приготуванні страв», - повідомили у прес-службі.

Стан хворих лікарі оцінюють як задовільний. Встановлюються причини отруєння.