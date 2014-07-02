У Житомирі з харчовим отруєнням до лікарні госпіталізовано 11 осіб
10:56, 02 липня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
У Житомирі 29 червня – 1 липня до інфекційного відділення лікарні №1 з попереднім діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція» було госпіталізовано 11 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Серед них – 9 студентів, які 27 червня святкували випуск в одному із розважальних комплексів міста. Ще 1 особа була присутня на весіллі в тому ж комплексі. Також серед госпіталізованих – кухар, який брав участь у приготуванні страв», - повідомили у прес-службі.
Стан хворих лікарі оцінюють як задовільний. Встановлюються причини отруєння.
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