У Житомирському розважальному закладі, де дістали харчове отруєння 11 осіб, виявлено грубі порушення санітарних норм

У Житомирському розважальному комплексі «Королівська бочка», після святкування у якому були госпіталізовані 11 осіб з харчовим отруєнням, на кухні виявлено ряд грубих порушень у дотриманні санітарного законодавства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі головного управління Держсанепідслужби України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, «у Житомирі 30.06.2014 р. зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції, що виник серед осіб, які відвідували місцевий комплекс «Королівська бочка»». У хворих відмічалась висока температура тіла, виражена інтоксикація, діарея, болі у животі. Перебіг захворювання у всіх госпіталізованих - середньої тяжкості.

Фахівці Держсанепідслужби встановили, що захворіли на кишкову інфекцію: 9 випускників коледжу культури і мистецтв Житомира, які були присутні на випускному вечері в ніч на 28 червня, 1 особа, яка перебувала на весіллі в комплексі „Королівська бочка” 28-29 червня та кухар, який брав участь в приготуванні страв. "Всі страви готувались та вживались в приміщенні кухні комплексу „Королівська бочка”,- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що при проведенні позапланового обстеження кухні даного комплексу фахівці вже виявили ряд грубих порушень та недоліків у дотриманні санітарного законодавства.

"Зокрема, там порушується поточність обробки сирої та готової продукції, правила товарного сусідства при зберіганні сирої та готової продукції, технологія приготування страв, відсутні супровідні документи про якість та безпечність харчових продуктів, порушуються умови для дотримання правил особистої гігієни працівниками кухні, дезінфекційний режим", - зазначають в Держсанепідемслужбі.

Спеціалісти відібрали у місці виникнення спалаху зразки харчової продукції, проби питної води - проводяться лабораторні дослідження.

За результатами перевірки фахівці Держсанепідслужби склали 2 протоколи про порушення санітарних норм, є також протокол на фінансову санкцію через відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність продуктів харчування.

Також ними внесено припис щодо тимчасового призупинення функціонування кухні "Королівської бочки" до усунення порушень санітарного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 29 червня – 1 липня до інфекційного відділення лікарні №1 з попереднім діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція» було госпіталізовано 11 осіб: 10 осіб які відпочивали у одному із розважальних комплексів міста та кухар, який брав участь у приготуванні страв. Стан хворих лікарі оцінюють як задовільний. Встановлюються причини отруєння.