Вихованці Слов’янського дитбудинку «Топольок» - у безпеці

Про це повідомили УНІАН в Управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В Управлінні категорично спростували інформацію російського інтернет-видання Life News про те, що 1 липня 2014 року був обстріляний дитбудинок «Топольок» і наголосили, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська постійно здійснює моніторинг ситуації на сході країни.

«На особливому контролі Уповноваженого, зокрема, перебуває питання стану дотримання права на життя та здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у державних установах Донецької та Луганської областей», - говориться в повідомленні.