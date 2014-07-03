Херсонщина: за добу від укусів каракуртів постраждали двоє людей

У середу, 2 липня, в Херсонській області від укусів отруйних павуків каракуртів постраждали двоє людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області.

Зокрема, в Скадовську о 14:40 до реанімації районної лікарні у тяжкому стані поступив 60-річний місцевий житель із діагнозом "укус каракурта".

О 17:45 до реанімаційного відділення Чаплинської райлікарні поступила 60-річна жителька села Каїрка Каланчацького району з аналогічним діагнозом. Жінка також перебуває у тяжкому стані.