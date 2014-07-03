У Миколаївській області відпочивають 333 дітей з Луганської і Донецької областей.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю Миколаївської ОДА.

За даними департаменту, на 3 липня в Миколаївській області відпочивають 333 дітей з Луганської і Донецької областей. З них 276 дітей і 38 супроводжуючих дорослих з Луганської і Донецької областей перебувають у дитячому оздоровчому таборі «Космос» у Рибаківці, 61 людина (з них 27 дітей) - із сімей, де є інваліди, - в оздоровчому таборі «Морська хвиля» в Рибаківці, а також 30 юних спортсменів із Стаханова Луганської області – в дитячому оздоровчому комплексі санаторного типу «Очаків» в Очакові.

Спортсмени - вихованці Стахановської спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (Луганська область) прибули на відпочинок до Миколаївської області 1 липня. Всі вони – сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, - є кандидатами в національну збірну команду країни з греко-римської боротьби і дзю-до.

Відпочинок дітей в Очакові оплачує профспілкова організація Южно-Української АЕС.

У департаменті повідомляють, що в області підготовлено місця для розміщення дітей в оздоровчих таборах Рибаківки, Коблево й Очакова.

Як повідомляв УНІАН, губернатор Миколаївської області Микола Романчук заявив про те, що область зможе прийняти на відпочинок до 800 дітей із зони військового конфлікту.