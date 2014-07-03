У Тернополі лікар постачала наркоманам ліки із сильнодіючими наркотичними речовинами

У Тернополі викрили групу наркоторговців, які постачали наркозалежним ліки із сильнодіючими наркотичними речовинами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, бізнес організували троє раніше судимих наркозалежних тернополян та лікар однієї з медичних установ Тернополя.

Жінка-медик, користуючись своїм службовим становищем, незаконно без відповідних медичних показів виписувала рецепти на препарати «Димедрол» і «Соннат», які у своєму складі мають сильнодіючу наркотичну речовину. У приписи вона вписувала прізвища своїх пацієнтів, а також неіснуючих осіб. Заповнені бланки за 50-100 грн вона продавала спільникам.

Ті ж, маючи близько сотні клієнтів, купували в аптеках ліки по 10 грн за упаковку, а продавали наркозалежним по 30-70 грн за одну таблетку.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено понад 5 тис. частково заповнених бланків рецептів та 10 тис. грн готівкою.

На початку цього тижня було відкрито кримінальне провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Усім фігурантам кримінального провадження судом обрано запобіжні заходи. Одна особа знаходиться під вартою, трьом іншим обрано запобіжний захід – домашній арешт.