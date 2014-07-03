У Києві на оздоровлення дітей у 2014-2018 роках буде виділено понад 194 млн грн
16:00, 03 липня 2014Новини регіонів
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Київрада затвердила програму оздоровлення дітей на період 2014-2018 років
Фото: УНІАН
Київрада затвердила програму оздоровлення дітей на період 2014-2018 років.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 91 депутат.
Відповідно до рішення, впродовж цих років загалом на оздоровлення і відпочинок дітей буде виділено 194 млн 304 тис. грн.
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