Сумська область прийняла вже 744 переселенця з Донбасу та Криму

Сумська область прийняла вже 744 переселенця з Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це 2 липня йшлося під час засідання обласного штабу з питань розміщення сімей, у тому числі військовослужбовців, які прибувають на територію Сумської області.

«Кожного дня на Сумщину прибувають переселенці з південно-східних областей нашої держави. Загалом область прийняла 148 осіб з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та 596 осіб – з Донецької та Луганської областей. Місцева влада вирішує проблеми людей, розселює їх у таборах відпочинку та пансіонатах», – зазначив заступник голови-керівник апарату ОДА Іван Бошош.

За словами посадовця, наразі за допомогою в працевлаштуванні до Сумського обласного центру зайнятості звернулося 64 людини, з яких частину працевлаштовано, а решті надано допомогу по безробіттю.

Окрім цього, 134 переселенці звернулися за медичною допомогою в лікарські заклади області. Всім їм було надано кваліфіковану та безоплатну медичну допомогу.

«Крім того, на сьогодні Сумщина готова прийняти ще 430 сімей», – поінформував Боршош.

За його інформацією, наразі для переселенців у Сумах цілодобово працює «гаряча лінія» обласного контактного центру: (0542) 66-33-77, де спеціалісти надають вичерпну інформацію з усіх питань, що хвилюють переселенців, зокрема щодо житла, соціальних виплат, влаштування дітей до навчальних закладів тощо.