Харківська область надає допомогу в медобслуговуванні жителям Святогорська Донецької області

Харківська область надає допомогу в медобслуговуванні жителів Святогорська Донецької області та переселенців, які переїхали в це місто з зони проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після вручення нових спеціалізованих автомобілів екстреної медичної допомоги сказав голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута.

«Я разом з Олександром Галацаном (керівник управління охорони здоров’я ХОДА – УНІАН) був у лікарні Святогорська. Кількість людей і пацієнтів в ній зростає в десятки разів. Зараз кількість переміщених осіб із зони АТО безпосередньо в Святогірськ становить практично 30 тисяч чоловік. Це серйозне навантаження на той медичний корпус, який там є. Тому там необхідна допомога, і цю допомогу вони отримують. Необхідна абсолютно інша кількість інсулінів. Також до нас в область прибувають громадяни, яким необхідний гемодіаліз. Два наших медичних поста додатково знаходяться в Святогорську», - сказав Балута.

Також він додав, що Харківщина надає допомогу і комунальним службам Святогорська.

«Аж до того, що наші машини додатково виїжджають туди і вивозять сміття. Зараз разом з мером збираємося визначити додаткові місця для контейнерів для збору сміття», - зауважив Балута.