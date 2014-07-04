Харківська область отримала 97 нових спеціалізованих автомобілів екстреної меддопомоги

Харківська область отримала 97 нових спеціалізованих автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії вручення автомобілів, яка пройшла на площі Свободи у Харкові, взяв участь голова обласної державної адміністрації Ігор Балута та заступник голови Харківської обласної ради Людмила Давидова.

«Збільшення кількості санітарного транспорту та його суттєве оновлення поліпшать оперативність, ефективність і якість роботи служби в інтересах усіх тих громадян, хто її потребує, незалежно від того, чи знаходиться пацієнт в обласному, районному центрі або в сільській місцевості. Оснащення нових спеціалізованих автомобілів дозволяє підготовленому персоналу виїзних бригад проводити інтенсивний курс терапії в ході транспортування - прямо в машині і без втрати дорогоцінного часу. Висловлюючи подяку працівникам Центру екстреної медичної допомоги за неухильне виконання державних соціальних стандартів доїзду до хворих, обласна державна адміністрація і надалі розцінює розвиток екстреної медичної допомоги в регіоні як один із пріоритетних напрямків державної соціальної політики», - сказав Балута.

Голова ОДА вручив директору КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктору Забашті сертифікат на отримання 97 нових спеціалізованих автомобілів екстреної медичної допомоги. Після чого він ознайомився з устаткуванням та оснащенням нових автомобілів.

За відомостями медиків, до сьогодні з наявних 226 автомобілів 198 (або 88%) потребували заміни у зв’язку із повним вичерпанням свого технічного ресурсу. Із отриманих 97 автомобілів 7 належать до класу «А-2» на базі «ГАЗ – ГАЗЕЛЬ» та 90 автомобілів класу «А-2», «В» та «С» на базі «Пежо Боксер».

Реанімобілі (типу С) повноцінно укомплектовані сучасним медичним обладнанням: мобільним дихальним апаратом, електрокардіографом, монітором життєвих функцій, дефібрилятором, апаратом для підігріву крові, інфузоматом (шприцевим насосом), пульсоксиметром (приладом для вимірювання кисню в крові), глюкометром, а також виїзною каталкою, м’якими та жорсткими ношами, пневмоматрацем, великим набором пневмошин та інших іммобілізаційних пристроїв для фіксації при пошкодженнях хребта та кінцівок. Достатньо укомплектовані також автомобілі типів В та А-2.

Загальна вартість отриманих автомобілів складає 67 млн грн, які були профінансовані з держбюджету.