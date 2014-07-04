Ведуться переговори з соцустановами Донецької та Луганської областей про передачу їх пацієнтів

Харківська обласна державна адміністрація веде переговори з соціальними установами Донецької та Луганської областей з приводу передачі їх пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після урочистого вручення нових спеціалізованих автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута.

«Зараз йдуть переговори з дитячими будинками, геріатричними пансіонатами Донецької та Луганської областей з приводу передачі пацієнтів в Харківську область. Хоча ми можемо ще приймати близько 250 осіб. Практично в нас уже місць немає», - сказав Балута.

Він також зазначив, що область шукає можливість збільшення кількості місць в соціальних установах регіону. «У Червоному Осколі минулого тижня ми вже прийняли 20 психоневрологічних хворих. Зараз там же ми обладнуємо додаткові місця», - додав Балута.

Як повідомляв УНІАН, до Харкова евакуювали дітей із краматорського дитячого будинку «Антошка». 28 червня були евакуйовані 25 дітей віком від 2 місяців до 4 років, 29 червня – ще 8 малюків.