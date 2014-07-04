У Донецькій області понад половина дітей стали свідками воєнних дій

У Донецькій області понад половина дітей у чотирьох містах регіону по експрес-оцінці ЮНІСЕФ стали свідками подій, пов'язаних з війною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні підкреслили, що на тлі стрімких геополітичних змін і військових дій в Україні протягом останніх декількох місяців ЮНІСЕФ ініціював проведення експрес-оцінки соціально психологічного становища дітей в чотирьох містах Донецької області. Метою оцінки було виявлення впливу поточної кризи на життя дітей та їх сімей.

Дослідження було проведено в травні 2014 року в Маріуполі, Донецьку, Горлівці та Єнакієвому. Воно включало психологічну оцінку 204 дітей та дискусії у форматі фокус-груп з 48 батьками та іншими членами сімей. У всіх містах до проведення оцінки залучалися місцеві психологи.

У досліджених групах різноманітні психологічні методи оцінки виявили підвищений стрес серед приблизно чверті дітей 3-6 років, у кожного шостого дитини віком 7-12 років і у чверті дітей 13-18 років.

Майже 40% дітей у віці від 7 до 12 років і більше половини дітей 13-18 років стали безпосередніми свідками подій, пов'язаних з війною. 76% дітей у віці 7-12 років і 43% дітей у віці 13-18 років відчували страх, коли стали свідками вищеописаних подій.