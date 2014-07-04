У Львові мати з 1,5-річною дитиною отруїлися чадним газом

У Львові в квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Толстого отруїлися чадним газом 26-річна жінка з півторарічною донькою.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту львівської ОДА, вчора, 3 липня, о 17.30 в квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на вул. Толстого отруїлися чадним газом мати з малолітньою донькою, яких доставлено до медичних закладів Львова. Стан потерпілої дитини на 4 липня – середньої тяжкості.

Працівниками «Львівгазу» тимчасово припинено подачу газу до квартири. Причини події – з’ясовуються.