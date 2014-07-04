Медики Буковини зібрали понад 600 тис грн для допомоги військовим у зоні АТО

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Юрій Лесюк повідомив, що збір коштів розпочався ще у березні, і сьогодні сукупна допомога фінансами та необхідними для військових речами складає понад 600 тисяч гривень.

Працівники всіх лікувально-профілактичних закладів області перераховували армії свій одноденний заробіток (зокрема, на рахунок Збройних Сил України надійшло 59,5 тис. грн. від колективу обласної лікарні та більше 40 тис. грн. – від лікарні швидкої допомоги). Крім цього, медики постійно проводять додатковий збір коштів. Із них 82 тисяч гривень скерують на придбання індивідуальних аптечок для буковинців-бійців у зоні АТО.