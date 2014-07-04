У Житомирі кількість людей, які отруїлися у розважальному закладі, зросла до 17

У Житомирі станом на п’ятницю, 4 липня, кількість людей, які отруїлися у розважальному закладі «Королівська бочка», зросла до 17 чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України у Житомирській області.

Згідно повідомлення, у 11 з 17 хворих осіб вже підтверджено діагноз «сальмонельоз».

Щоб ліквідувати спалах інфекції, фахівці Держсанепідслужби продовжують проводити комплекс протиепідемічних заходів.

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Як повідомляв УНІАН, у житомирському розважальному комплексі «Королівська бочка», після святкування у якому протягом 29 червня - 1 липня були госпіталізовані 11 осіб з харчовим отруєнням, на кухні виявлено ряд грубих порушень у дотриманні санітарного законодавства.