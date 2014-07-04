Військово-медичному центру Північного регіону передали хірургічне обладнання

У Харкові благодійний фонд «Мир і порядок» передав Військово-медичному клінічному центру Північного регіону, де лікуються поранені під час антитерористичної операції військові, хірургічне обладнання вартістю 300 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Зокрема, благодійний фонд передав медичному центру 4 електрокоагулятори «Надія», 4 апарати для зшивання, 1 інфузомат, 5 хірургічних відсмоктувачів та комплекс «Страйкер» для проведення ортопедичних операцій.

За інформацією медиків, нові прилади дають травматологам можливість великого спектру маніпуляцій під час операцій, у тому числі дозволяють швидко зупинити кровотечу дрібних судин.

За словами провідного травматолога військового медичного центру Олександра Бородая, «Страйкер» незамінний під час надання першої допомоги, травматологічних операціях, подальшої реабілітації пацієнтів. При цьому час, потрібний на операцію за допомогою «Страйкера», приблизно на третину менший, ніж час операції на старому обладнанні.

Бородай наголосив, що нове обладнання суттєво прискорить час одужання поранених та полегшить роботу медиків.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня У Харкові бізнесмени створили добродійний фонд «Мир і порядок» для допомоги силовикам.

Основними завданнями фонду є: сприяння підрозділам Збройних сил України, дислокованим у регіоні, і правоохоронним органам Харківської області, зокрема купівля спорядження, якого не вистачає, інформаційна підтримка і організація дозвілля бійців; допомога пораненим військовослужбовцям і сім'ям загиблих; створення координаційної платформи між різними волонтерськими групами, силовиками і державними структурами області; роз'яснювальна робота про небезпеку і тяжкі правові наслідки сприяння злочинцям, які загрожують територіальній цілісності України, життю і здоров'ю її громадян; підтримка груп самооборони в області.

Засновниками фонду стали власники і директори низки харківських компаній з різних сфер бізнесу.