У Сумах організували пункт прийому речей для переселенців з Донбасу

У Сумах обласна організація Товариства Червоного Хреста України відкрила пункт прийому речей та харчів для переселенців з Луганської та Донецької областей.

Про це УНІАН повідомив голова осередку Ігор Шаповал.

«Одяг, продукти харчування, товари особистої гігієни, інші необхідні у побуті речі складуємо у себе, аби потім передати їх адресно. Організували пункт прийому, адже до Сум і надалі прибувають мешканці Луганської та Донецької областей, у яких не завжди був час на ретельне пакування валіз перед дорогою», - зазначив Шаповал.

За його інформацією, охочі допомогти біженцям можуть звертатися до обласної організації Товариства Червоного Хреста України, розміщеної за адресою: м. Суми, вул. Холодногірська, 41, тел. (0542) 611-560.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок липня Сумська область прийняла 744 переселенця з Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.