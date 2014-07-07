У Донецьку введено суворий режим економії споживання питної води

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, КП «Компанія «Вода Донбасу» скоротила подачу води на територію Донецька, і суворий режим економії споживання питної води введено з метою організації заходів, пов'язаних із запобіганням надзвичайній ситуації техногенного характеру. Тому подача холодної води споживачам міста Донецька здійснюватиметься з нормативним тиском з 17.00 до 22.00 з 5 липня 2014 р. до усунення пошкоджень.

Решту часу вода подаватиметься в гідравлічному режимі, проте можливі перебої.

Подача гарячої води здійснюватиметься за затвердженим графіком з 17.30 до 22.00 з 5 липня 2014 р. до стабілізації холодного водопостачання.

Про закінчення ремонтних робіт і відновлення водопостачання у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

У міськраді, передбачаючи численні питання городян, зазначили, що фонтани Донецька працюють в замкнутому циклі споживання води, і використовують технічну воду.