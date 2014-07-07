На Прикарпатті внаслідок укусу змії госпіталізовано 14-річного юнака
09:15, 07 липня 2014Новини регіонів
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Фото: УНІАН
На Прикарпатті внаслідок укусу змії госпіталізовано 14-річного юнака.
Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, у Верховинську райлікарню потерпілий потрапив у стані середньої важкості.
Загалом з початку року через укуси змій до лікувальних закладів в області потрапило 16 осіб.
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