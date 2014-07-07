На Прикарпатті внаслідок укусу змії госпіталізовано 14-річного юнака.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, у Верховинську райлікарню потерпілий потрапив у стані середньої важкості.

Загалом з початку року через укуси змій до лікувальних закладів в області потрапило 16 осіб.