В Одеській області почалася диспансеризація для переселенців зі сходу України

В Одеській області почалася часткова диспансеризація для тих тимчасових переселенців зі сходу України, які її потребують. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник управління комунікацій з громадськістю Одеської облдержадміністрації Ірина П‘янкова.

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За її словами, серед переселенців є люди зі складними захворюваннями.

«Є люди з такими захворюваннями, які не повинні перебувати разом зі здоровими дітьми, постало питання про проведення диспансеризації», - пояснила П‘янкова.

Крім того, за її даними, 2 лікарні регіону готові цілодобово надавати допомогу переселенцям зі сходу: Білгород-Дністровська міська лікарня і Одеська обласна клінічна лікарня.

П‘янкова зазначила, що найскладніше питання - забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. Спочатку цим питанням взагалі займалися громадські організації, які «інсулінозалежних буквально рятували».

«Є нюанс: весь інсулін, який закуповується за державними програмами для цих людей, є, але знаходиться в Донецьку і Луганську. Тобто його купили за державні кошти - є запас до кінця року, але у нас на руках, в Одеській області, його немає. Зараз управлінням охорони здоров'я і Міністерством охорони здоров'я вирішується питання про те, як транспортувати його сюди», - сказала П‘янкова.

Наразі, за її словами, за проживання тимчасових переселенців у санаторіях регіону «не проплачено жодної копійки». «Це зараз вирішується на державному рівні. Зі свого боку, ми направляємо всі наші звернення», - сказала П‘янкова, припустивши, що дане питання може бути вирішене протягом тижня, і тоді з'явиться більше можливостей з розміщення переселенців, які прибуватимуть.

За словами голови Всеукраїнської громадської організації «Рада багатодітних сімей України «Велика батьківщина» Наталі Уварової, до Одеського регіону прибули 17 інсулінозалежних інвалідів, зокрема 5 дітей, з Луганської і Донецької областей.

Крім того, до Одеської області приїхали 2 дитини з епілепсією, 2 людини з гепатитом С.