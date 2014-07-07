Сумщина: на потреби дітей з вадами зору волонтери зібрали понад 150 тис

У Сумській області в рамках акції з надання допомоги дітям з вадами зору волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» зібрали 156 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила регіональний представник ВБФ «Серце до серця» Крістіна Сахно.

«Сумська область показала чудовий результат: під час акції в червні було вкинуто до скриньок та перераховано на спеціальний рахунок 156 тис. 337 грн», – зазначила Сахно.

За інформацією заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Світлана Кривцун, на диспансерному обліку в регіоні перебуває більш як 7 тис. дітей з вадами зору, або майже 3% від їх загальної кількості.

«Зібрана сума перевищила наші очікування. Ми планували придбати за зібрані гроші лише апарат для лазерної стимуляції сітківки для дитячої клінічної лікарні, однак тепер зможемо купити ще два апарати фізіотерапевтичного профілю та ультразвукової терапії. Сподіваємося, невдовзі вони зможуть допомагати дітям боротися з хворобами», – зазначила головний дитячий офтальмолог області Ірина Сумцова.

За її словами, обладнання для лікування дітей має бути закуплене до кінця року та у січні-лютому передане на баланс обласної дитячої лікарні.