Ізюмська лікарня на Харківщині з початку АТО прийняла понад 430 поранених військових

Ізюмська центральна міська лікарня (Харківська область) з початку антитерористичної операції прийняла понад 430 поранених військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових відомств.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За відомостями керівництва Ізюмської центральної міської лікарні, перший поранений військовослужбовець поступив до медзакладу 13 квітня і з того часу вояки прибувають цілодобово. Максимальна кількість поранених, що поступали до лікарні за добу, склала 18 осіб.

«Середній вік постраждалих захисників Вітчизни складає 20-25 років і ми ставимося до них по-батьківські. Мені щодня телефонують з департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації та запитають, чим можна допомогти. Свої дії ми координуємо й з Харківським військовим госпіталем, з яким ми, так би мовити, об’єдналися в плані роботи з пораненими», - зазначив головний лікар Ізюмської центральної міської лікарні Дмитро Зинов’єв.

В штабі АТО відзначили, що більшість мешканців прифронтових регіонів усвідомлюють важливу функцію Збройних Сил у встановлені миру в країні. Тому чимало волонтерів допомагають із лікуванням бійців, забезпечують їх необхідними речами в польових медпунктах, госпіталях та цивільних закладах охорони здоров’я.