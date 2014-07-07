На Львівщині молодий чоловік постраждав від укусу змії

За даними медиків, стан потерпілого - середньої важкості

На Львівщині 28-річний чоловік постраждав від укусу змії. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 5 липня о 13.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що у реанімаційне відділення Яворівської ЦРЛ госпіталізовано 28-річного жителя селища Брюховичі Львівської міської ради з діагнозом укус змії. Станом на 8.00 7 липня, за даними медиків, стан потерпілого - середньої важкості.

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