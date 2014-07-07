На Львівщині молодий чоловік постраждав від укусу змії
13:59, 07 липня 2014Новини регіонів
0
За даними медиків, стан потерпілого - середньої важкості
Фото: УНІАН
На Львівщині 28-річний чоловік постраждав від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 5 липня о 13.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що у реанімаційне відділення Яворівської ЦРЛ госпіталізовано 28-річного жителя селища Брюховичі Львівської міської ради з діагнозом укус змії.
Станом на 8.00 7 липня, за даними медиків, стан потерпілого - середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter