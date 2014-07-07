Жителі Слов'янська та інших звільнених міст Донбасу повертаються додому

Ситуація з переміщенням людей після звільнення ряду міст Донецької області Збройними силами України та підрозділами Національної гвардії змінюється у зворотний бік - вимушені переселенці повертаються у свої міста, заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Зараз ситуація змінилася з точки зору переміщення людей. Зараз ми спостерігаємо зворотний процес, коли люди повертаються в Слов'янськ та інші міста, які було звільнено від терористів і бандитів», - сказав він.

Раніше Гройсман зазначав, що відновлення життєдіяльності Слов'янська, включаючи подачу світла і води, може зайняти до 5-6 днів.