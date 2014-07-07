"Миколаївський бронетанковий завод" розробив проект виробництва броньованих "швидких"

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" розробило проект виробництва броньованої машини швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної ради з посиланням на виконуючого обов'язки директора підприємства Олександра Швеця.

"За словами керівника підприємства, аналогів у світі немає. Ця машина може одночасно перевозити до десяти поранених, і в ній є все для надання первинних медичних послуг", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві оборони України виявили зацікавленість у цій продукції - стверджують в облраді.

На самому підприємстві хочуть, щоб броньовані "швидкі" якнайшвидше були направлені прикордонникам і миколаївським десантникам - бійцям 79-ої повітрянодесантної бригади.

Крім того, "Миколаївський бронетанковий завод" продовжує випуск броньованих блокпостів і БТРів для Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, «Миколаївський бронетанковий завод» розробив і збудував пересувний блокпост, перший екземпляр якого 24 червня 2014 року було передано Азово-Чорноморському регіональному управлінню Державної прикордонної служби України. Маневровий блокпост було розроблено на базі броньованої розвідувально-дозорної машини.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук під час передачі блокпоста повідомив, що розроблені пропозиції з випуску на базі БРДМ машин військової швидкої медичної допомоги.

Довідка УНІАН: Миколаївський ремонтно-механічний завод почав роботу в 1948 році, як бронетанкова ремонтна майстерня. В березні 1966 року перейменовано на 346-й бронетанковий ремонтний завод. Підприємство займається виготовленням і ремонтом військової техніки, виготовленням навчальних класів і тренажерів.