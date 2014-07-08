За меддопомогою до лікарень Сумщини звернулися понад 200 переселенців з Донбасу та Криму

У Сумській області починаючи з березня до лікувально-профілактичних закладів регіону за медичною допомогою звернулися 214 переселенців з Донбасу та Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це сьогодні під час засідання обласного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, повідомила заступник начальника управління охорони здоров'я ОДА Світлана Кривцун.

Вона наголосила: «Невідкладна амбулаторна та стаціонарна медична допомога була надана 133 особам з Донецької області, 62 мешканцям Луганщини та 19 кримчанам. Госпіталізації потребували 66 осіб, в тому числі 31 дитина. Всі без винятку переселенці отримали своєчасну кваліфіковану медичну допомогу в повному обсязі».

Окрім того, за словами Кривцун, «у медичних закладах Сумської області створено необхідний резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для своєчасної допомоги постраждалим з числа біженців».

Як повідомляв УНІАН, станом на початок липня Сумська область прийняла більше 700 переселенців з Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.