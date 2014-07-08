Кардіологи об'єднують в одну операцію ліпосакцію і лікування серця

Медики придумали незвичайний спосіб лікування серця. Вони забирають жирові клітини в осіб, які пережили серцевий напад, а потім використовують їх у ході кардіологічної операції. Це знижує ризик повторних ускладнень, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Відомо, що жирова тканина багата стовбуровими клітинами. Якщо їх витягти і ввести прямо в серце, можна значно поліпшити стан пацієнта. Зазвичай жирову тканину, на яку лікарі натикаються під час відкритої операції на серці, видаляють і викидають. Але, на думку фахівців, вона ще стане в нагоді. Введення стовбурових клітин можна проводити за один раз, поки людина ще лежить на операційному столі.

Фахівці провели експеримент, зібравши зразки жирової тканини у 24 пацієнтів під час операції на серці. На всі маніпуляції пішло кілька годин. Потім тканину або фізрозчин ввели в 13 серця щурів із серцевою недостатність. Було доведено: стовбурові клітини покращували роботу серця, зменшували обсяг інфаркту міокарда, сприяли регенерації судин. Поки спостереження за тваринами обмежили 6 тижнями. Але в майбутньому період спостереження продовжать. У перспективі вся процедура може проходити швидше. Що важливо, використання тканин пацієнта дозволяє уникнути відторгнення.