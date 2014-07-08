Львівщина: 22-річна жінка викрала у лікарні новонароджену дівчинку

На Львівщині 22-річна жінка викрала у своєї подруги новонароджену доньку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у Пустомитівський райвідділ міліції 4 липня надійшло повідомлення від завідуючої дитячим відділенням Пустомитівської центральної районної лікарні про те, що невідома особа викрала новонароджену дитину, яка перебувала у лікарні.

Вжитими заходами було встановлено, що з 17 червня по 4 липня у дитячому відділенні Пустомитівської лікарні перебувала жінка з новонародженою дитиною. Органи опіки розпочали оформлення необхідних документів, оскільки 37-річна матір вирішила віддати дівчинку у дитячий будинок.

Матір та немовля 4 липня прийшли провідати знайомі, разом вони гуляли в парку біля лікарні. Під час прогулянки немовля зникло.

«Вже наступного дня, 5 липня, дільничні інспектори міліції розшукали 22-річну львів’янку, яка підозрюється у викраденні дитини. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Пустомитівського райвідділу міліції, проводяться слідчі заходи. Дитину повернуто до медичного закладу матері», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.