Черкащина: у сім’ї переселенців із Донецька народився малюк

У місті Умань Черкаської області минулого тижня у сім’ї переселенців із Донецька народився син.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманської міськради, дитина народилася у сім’ї переселенців з Донецька, які кілька тижнів тому прибули до Умані з Донецька.

Малюк здоровий, вага 3,3 кг, хлопчика назвали Богданом. У його родині - мама, батько і 5-річна сестричка Рита.

На початок липня до Умані вже прибуло 94 переселенців зі східних областей України Найбільше переселенців з Краматорська – 13 сімей, з Луганська - 12 сімей, зі Слов’янська приїхало 5 сімей. Серед прибулих 35 дітей, 4 студента, 11 пенсіонерів. Дехто з переселенців зупиняється у родичів чи друзів, але більшість з них потребують допомогти з житлом.