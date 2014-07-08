Фтизіатрична служба Донеччини активно послуговується телемедичною мережею

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", перша в Україні телемедична мережа для протитуберкульозної служби була створена фондом у жовтні 2013 року в рамках обласної програми боротьби з туберкульозом.

Мережа охоплює основні протитуберкульозні заклади у 5-ти містах Донецької області: Донецьк, Маріуполь, Краматорськ, Горлівка, Шахтарськ. Попри непросту ситуацію в регіоні, мережа виконує три основних завдання, задля яких була створена. Перше – це швидка постановка правильного діагнозу пацієнтам та своєчасний початок лікування. Для порівняння: раніше для встановлення діагнозу «лікарсько-стійкий туберкульоз» хворим доводилось чекати близько двох тижнів – поки медична документація не потрапить у Донецьк на спеціальну лікарську консультативну комісію. Тепер цей шлях не є необхідним.

Друге завдання телемедичної мережі – економія бюджету протитуберкульозних закладів та медпрацівників: не потрібно їздити до Донецька за консультаційною допомогою.

Третє завдання, яке вирішує мережа, – покращення показників медичних послуг для пацієнтів протитуберкульозних закладів. Тепер хворому не потрібно їздити у обласний диспансер для отримання консультацій, втрачати свій час та кошти на проїзд. У сьогоднішній ситуації на Донеччині це особливо важливо, адже мова йде про безпеку переміщення як лікарів, так і хворих на туберкульоз пацієнтів. Станом на сьогодні медики вже здійснили понад 1700 консультацій пацієнтів, і телемедична мережа продовжує свою роботу.