У Тернополі протестували проти будівництва біля лікарні залізничників

Як передає кореспондент УНІАН, участь у акції протесту, яка відбулася біля лікарняного закладу, взяли працівники медустанови та представник громадських організацій міста. В руках вони тримали плакати з написами «Алею Героїв на вул. Чорновола!», «Ми хочемо спокою, миру і праці», «Гуда і Надал не можете наїстися парками і майданчиками, вже взялися за лікарні?!» (Ігор Гуда – керівник будівельної організації «Креаторбуд», Сергій Надал – міський голова Тернополя – УНІАН) .

Також люди перегородили в’їзд на вулицю шинами.

Під час акції протесту головний лікар клінічної лікарні станції «Тернопіль» Львівської залізниці Олег Біленький заявив журналістам про спроби тиску на медичний заклад.

«За останні кілька тижнів у лікарні було проведено близько десяти перевірок. Це робиться для того, щоб поставити на посаду головного лікаря іншу людину і з його допомогою добитися вилучення прилеглої до лікарні земельної ділянки», – сказав Біленький.

Він пояснив, що вилучення ділянки у лікарні призведе в подальшому до закриття медзакладу, оскільки акредитаційні вимоги передбачають конкретну площу прилеглої зони, яку має мати медзаклад відповідно до наявної кількості ліжкомісць.

За даними Біленького, на прилеглій до лікарні території хочуть звести новобуд.