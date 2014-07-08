У Слов'янськ і далі возитимуть гуманітарну допомогу

Гуманітарна допомога жителям нещодавно звільненого від проросійських терористів Слов'янська доставлятиметься у місто доти, доки в ньому повноцінно не запрацюють магазини.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив під час зустрічі з жителями Слов'янська, повідомляє прес-служба МВС.

Він також додав, що правоохоронці охоронятимуть гуманітарні вантажі.

Крім того, Аваков повідомив, що електропостачання частини Слов'янська почнеться уже сьогодні.

За його словами, вода з'явитися через три дні після відновлення електропостачання, оскільки це пов'язано з особливостями технологічного процесу.

Крім того, глава МВС пояснив, що повільне відновлення комунікацій пов'язане з розмінуванням місцевості.

"Оскільки ми маємо ситуацію із замінуванням, то рухаємося дуже обережно", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики 5 липня звільнили Слов’янськ від терористів, захоплений в середині квітня.