У Тернополі не зводитимуть новобуд біля залізничної лікарні

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що новобуд біля залізничної лікарні на вул. Чорновола, проти якого сьогодні виступали пікетувальники, не зводитимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому Надал запевнив людей, які після акції протесту біля лікарні залізничників на вул. Чорновла прийшли до будівлі мерії.

«Проблема із капітальним будівництвом на цій території є надуманою, жодної забудови на цій території проводитися не буде. Я не знаю, хто вас підбурив і спровокував», – сказав міський голова, який вийшов до пікетувальників.

Але люди у відповідь почали викрикувати, що бачили підписане мером звернення до головного лікаря лікарні, в якому йдеться про намір збудувати новобуд впритул до лікарні із вилученням в медзакладу 246 м кв прилеглої території.

Відтак під вигуки «Пане Надал, не дуріть людей!», «Ганьба!», «Злодюга!» мер Тернополя повернувся у приміщення мерії.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі понад 100 осіб протестували проти проти будівництва дому на вул. Чорновола біля клінічної лікарні станції «Тернопіль» Львівської залізниці.

Головний лікар клінічної лікарні станції «Тернопіль» Львівської залізниці Олег Біленький

пояснив, що вилучення ділянки у лікарні призведе в подальшому до закриття медзакладу, оскільки акредитаційні вимоги передбачають конкретну площу прилеглої зони, яку має мати медзаклад відповідно до наявної кількості ліжкомісць.

Він також заявив, що останнім часом в лікарні було біля 10 перевірок. На переконання Біленького, це робиться для того, щоб знайти причину змістити його з посади, а уже з новим керівником домовитися про відчуження земельної ділянки, яка належить лікарні.