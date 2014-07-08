МОЗ спростовує інформацію про захоплення бойовиками Луганського перинатального центру
Зазначене повідомлення не відповідає дійсності
Міністерство охорони здоров’я спростовує недостовірну інформацію про захоплення терористами Луганського обласного перинатального центру.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.
Як нагадали у прес-службі, «в деяких засобах масової інформації з’явились повідомлення про те, що начебто 7 липня 2014 року в Луганську терористи захопили перинатальний центр обласної клінічної лікарні».
У прес-службі заявили, що «відповідно до листа Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації на ім’я заступника міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця, зазначене повідомлення не відповідає дійсності».
Також у МОЗ підкреслили, що «Центр працює в штатному режимі: тут на лікуванні перебуває 74 жінки та 35 дітей, а за останню добу у Центрі з’явилося на світ четверо немовлят».
Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації здійснює цілодобовий контроль за роботою Центру.