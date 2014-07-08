МОЗ спростовує інформацію про захоплення бойовиками Луганського перинатального центру

Міністерство охорони здоров’я спростовує недостовірну інформацію про захоплення терористами Луганського обласного перинатального центру.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Як нагадали у прес-службі, «в деяких засобах масової інформації з’явились повідомлення про те, що начебто 7 липня 2014 року в Луганську терористи захопили перинатальний центр обласної клінічної лікарні».

У прес-службі заявили, що «відповідно до листа Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації на ім’я заступника міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця, зазначене повідомлення не відповідає дійсності».

Також у МОЗ підкреслили, що «Центр працює в штатному режимі: тут на лікуванні перебуває 74 жінки та 35 дітей, а за останню добу у Центрі з’явилося на світ четверо немовлят».

Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації здійснює цілодобовий контроль за роботою Центру.