На Львівщині троє юнаків постраждали від укусів змій

У Львівській області за минулу добу, 8 липня, від укусів змій постраждало троє юнаків.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 8 липня о 14.30 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано 16-річного хлопця, жителя міста Львова, який під час збирання ягід в лісі поблизу села Ямельниця Сколівського району, отримав укус змії в кисть руки.

Цього ж дня, о 19.25 до реанімаційного відділення Сколівської лікарні було госпіталізовано 18-річного хлопця, жителя міста Сколе, який під час прогулянки поблизу лісу у місті Сколе, отримав укус змії в кисть руки.

О 21.45 до реанімаційного відділення Сколівської лікарні було госпіталізовано 17-річного хлопця, жителя села Тернавка Сколівського району, який під час заготівлі сіна на полі біля села Тернавка отримав укус змії в ногу.

Станом на 6.00 9 липня, стан всіх потерпілих - середньої важкості.