За добу у звільнені населені пункти Донбасу доставлено 100 тонн гуманітарної допомоги

Минулої доби у звільнені від терористів населені пункти Донбасу доставлено близько 100 тонн гуманітарної допомоги з усіх областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Уся Україна допомагає постраждалим регіонам. Лише за минулу добу у звільнені населені пункти доставлено близько 100 тонн гуманітарної допомоги з усіх областей України. Президент поставив завдання зробити усе належне, щоб 1 вересня діти Слов’янська пішли до школи і почували себе у повній безпеці», - зазначив він.

«Про відновлення мирного життя свідчить той факт, що мешканці Слов’янська, які були вимушені втікати від терористів, вже масово повертаються додому», - додав Лисенко.

«Вчора в будинках у Слов’янську вперше за декілька тижнів з’явилося світло. Відновлено залізничне сполучення, налагоджено постачання питної води та продовольства, запрацювали органи державної влади, які разом з військовими займаються нормалізацією ситуації в місті», - зауважив речник РНБО.

«Вже сьогодні планується відновлення в місті Слов’янськ роботи мобільних операторів», - наголосив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за останні декілька днів українські силовики звільнили від терористів Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку та Артемівськ.