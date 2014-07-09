З Черкащини відправили 40 тонн продуктів жителям сходу країни

Чотири вантажівки з 40 тоннами гуманітарної допомоги для звільнених від терористів міст Донеччини і Луганщини сьогодні, 9 липня, відправилися на схід країни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у вантажі – тонни овочів, борошна, круп, а також консерви, питна вода, солодощі, засоби гігієни й інші життєво необхідні речі, які черкащани зібрали фактично за добу. Провізію для українців на Донбасі зібрали силами місцевих підприємців та звичайних черкащан із понад десяти районів області.

За словами голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка, зібрали найбільш необхідні речі, те, що має бути на столах у наших співвітчизників. Це - картопля, хліб, м’ясо, молочні продукти й ковбасні вироби, засоби гігієни, ліки. А ще для дітей зібрали іграшки, альбоми та олівці.

Голова ОДА запевнив, що подібний вантаж із продовольством на схід відправляють уже не вперше й не востаннє. Досі допомагали військовим і правоохоронцям, – тим, хто брав участь у антитерористичній операції.

Вантажівки з гуманітарною допомогою вирушили в супроводі понад десяти чоловік із числа міліціонерів, бійців служби порятунку, представників облдержадміністрації та громадських організацій.