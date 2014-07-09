Гуманітарна допомога у Слов'янськ завозиться щодня
16:17, 09 липня 2014Новини регіонів
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Електропостачання відновлено у центральній частині міста
Фото: УНІАН
Гуманітарна допомога у Слов'янськ завозиться щодня, електропостачання відновлено в центральній частині міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський.
За його словами, також відновлено роботу лікарні і двох хлібопекарень “Зараз продукти завозяться щодня. Гуманітарна допомога надається щодня”, - підкреслив він.
Як сказав Дмитрашковський, вчора поблизу Слов'янська була виявлена база, де перебувала “велика банда терористів”, і там знайдено велику кількість озброєння і боєприпасів, на яких є “маркування російських військових частин і підписи осіб, які відповідають за цю зброю”.
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