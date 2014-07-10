Терористи захопили центральну районну лікарню у Станиці Луганській та змусили медичний персонал залишити приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Терористи захопили центральну районну лікарню У Станиці Луганській Луганської області. Медперсонал змусили покинути приміщення, через що місцеве населення залишилося без можливості отримувати необхідну медичну допомогу», - заявив він.