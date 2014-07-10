У Сумах ортопеди вперше провели операцію зі зрощування кістки стегна без гіпсу

У Сумах ортопеди міської клінічної лікарні №1 вперше зростили пацієнту кістки стегна після перелому з найменшим втручанням і без гіпсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, блокуючий інтрамедулярний остеосинтез (метод малоінвазивного оперативного лікування кісткової травми) застосували до хворого з подвійним переломом стегна зі зміщенням.

«Під час операції, яку провели лікарі ортопедо-травматологічного відділення №2 (завідувач – Юрій Барабан), пацієнту встановили реконструктивний інтрамедулярний стрижень. За такого лікування травматизація м’яких тканин мінімальна. Гіпс після операції не потрібний. Цей метод лікування при переломах стегна застосовано вперше на Сумщині», – наголошується в повідомленні.

За інформацією лікарів, наступної доби після оперативного втручання пацієнт може навантажувати ушкоджену кінцівку. Це стимулює процес зрощення кістки, забезпечуючи можливість швидкого відновлення. Реабілітаційний період також скорочується вдвічі.