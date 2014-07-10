На Львівщині двоє осіб потрапило до лікарні через укуси змій

На Львівщині за минулу добу, 9 липня, двоє людей було госпіталізовано в лікарні з діагнозами «укус змії».

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 9 липня о 17.40 у реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні госпіталізовано 26-річного жителя міста Стрия. Чоловік потрапив до лікарні з діагнозом «укус змії в кисть руки».

Того ж дня, о 20.03 через укус змії у Бродівську районну лікарню було госпіталізовано 55-річну жительку села Лагодів Бродівського району.

За даними медиків, стан потерпілих середньої важкості, стабільний.

Загалом, з початку сезону потепління, на Львівщині від укусів змій постраждало більше 10 людей. Найбільше випадків укусів змій традиційно фіксується у гірському Сколівському районі області, переважно, під час збору грибів та ягід, а також заготівлі сіна та дров.